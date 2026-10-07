Sabato si riparte con il campionato
VIDEO - Mancini si commuove: "Cosa le manca del primo ciclo?" "Vialli"
Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si è concentrato sulla ripartenza della Serie A e sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:
Quale sarà il risultato di questa lunga interruzione lo capiremo solo nelle prossime giornate. Ci sono squadre che probabilmente ne potranno beneficiare. La Fiorentina, per esempio, che dopo il cambio in panchina ha avuto la possibilità di rimettere insieme le idee col nuovo allenatore e di recuperare la condizione, non proprio brillante, di chi si è fermato al Parco Viola. In più, Vanoli avrà dei giocatori con un bel morale, come Ndour, Mastantuono (a segno tutt’e due) e Fagioli, rilanciato in Nazionale da Mancini. Lo stesso rilancio (e qualcosa di più) di Gonçalo Ramos che torna a Milanello da grande protagonista del Portogallo post-Ronaldo (post, forse...). Ce ne sono altre, invece, che potrebbero al contrario trarne uno svantaggio, come il Frosinone che stava volando, sesto in classifica, dieci punti in cinque partite e un gioco brillante. Non sarà facile, per Alvini, mantenere lo stesso stato di grazia con venti giorni di solo riposo e allenamenti.
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