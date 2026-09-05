Un portoghese e un argentino anche adesso come ai tempi di Rui Costa e Batistuta
VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!
"Legàmi geografici": è il titolo dell'editoriale di Alberto Polverosi pubblicato sul Corriere dello Sport. Il giornalista sottolinea la presenza di un portoghese, Pedro Gonçalves, e un argentino, Mateo Pellegrino. Esattamente come ai tempi di Manuel Rui Costa e Gabriel Omar Batistuta, anche se i due ex viola restano, chiaramente, su un altro livello. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Messaggio da Lisbona di un famoso giornalista sportivo, Manuel Queiroz: "La Fiorentina ha preso un fantastico giocatore, Pote. Se non ha infortuni, è un grandissimo". Pedro Gonçalves, detto Pote, è portoghese, giocava nello Sporting Lisbona di Amorim, insieme hanno vinto due campionati, è un fantasista, dribbling, assist, giocate. Ha ventotto anni. Quando un suo straordinario connazionale, di nome Manuel Rui Costa, arrivò a Firenze ne aveva ventidue. È rimasto in viola per sette stagioni, portando e onorando la maglia numero 10. Il Pote e Rui hanno qualcosa in comune e non è il livello tecnico, perché quello del presidente del Benfica tocca cime irraggiungibili. Li accomuna la presenza nella loro squadra di un centravanti nato in Argentina. Gabriel Batistuta deve tanto a Rui Costa, la cannonata era impressionante, ma la palla che gli metteva il portoghese aveva il dono dell’eleganza, della classe e della fantasia. Gonçalves trova a Firenze l’argentino Mateo Pellegrino. Anche qui, sia chiaro, se l’ex del Parma riuscisse a segnare anche meno della metà dei gol del suo connazionale sarebbe da applausi. Rinascono in questa stagione le origini di una coppia che ha reso grande la squadra di Ranieri, quella della Coppa Italia e della Supercoppa. Riusciranno i loro eredi... geografici, il portoghese Gonçalves e l’argentino Pellegrino, a riavvicinare la Fiorentina a quei traguardi? Firenze lo spera, anche se l’inizio è stato tutt’altro che incoraggiante.
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