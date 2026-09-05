"Legàmi geografici": è il titolo dell'editoriale di Alberto Polverosi pubblicato sul Corriere dello Sport. Il giornalista sottolinea la presenza di un portoghese, Pedro Gonçalves, e un argentino, Mateo Pellegrino. Esattamente come ai tempi di Manuel Rui Costa e Gabriel Omar Batistuta, anche se i due ex viola restano, chiaramente, su un altro livello. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

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essaggio da Lisbona di un famoso giornalista sportivo, Manuel Queiroz: "La Fiorentina ha preso un fantastico giocatore, Pote. Se non ha infortuni, è un grandissimo". Pedro Gonçalves, detto Pote, è portoghese, giocava nello Sporting Lisbona di Amorim, insieme hanno vinto due campionati, è un fantasista, dribbling, assist, giocate. Ha ventotto anni. Quando un suo straordinario connazionale, di nome Manuel Rui Costa, arrivò a Firenze ne aveva ventidue. È rimasto in viola per sette stagioni, portando e onorando la maglia numero 10.

Il Pote e Rui hanno qualcosa in comune e non è il livello tecnico, perché quello del presidente del Benfica tocca cime irraggiungibili. Li accomuna la presenza nella loro squadra di un centravanti nato in Argentina. Gabriel Batistuta deve tanto a Rui Costa, la cannonata era impressionante, ma la palla che gli metteva il portoghese aveva il dono dell’eleganza, della classe e della fantasia. Gonçalves trova a Firenze l’argentino Mateo Pellegrino. Anche qui, sia chiaro, se l’ex del Parma riuscisse a segnare anche meno della metà dei gol del suo connazionale sarebbe da applausi.