Novanta milioni di euro spesi in estate per alzare il livello e ritrovarsi dopo quattro giornate nei bassifondi della classifica con soli due punti. Si tratta del peggior inizio di stagione degli ultimi 86 anni e il terzo peggiore in Serie A. Poche settimane fa nessuno avrebbe potuto pronosticare un simile inizio. Invece il ritorno di Stefano Pioli a 6 anni dalla prima esperienza alla guida dei viola si sta rivelando più complicato del previsto. Le scelte di mercato (riscatti e rinnovi compresi) non stanno dando i frutti sperati, l'euforia e l'entusiasmo di inizio estate quando era pure circolata la parola Champions hanno già lasciato il posto ai fischi e ai cori di protesta come è avvenuto due giorni fa per la sconfitta contro il Como, preceduta dal 3-1 incassato dal Napoli una settimana prima sempre al Franchi.
TuttoSport
Pioli deve trovare il suo attacco. Tuttosport: “Situazione impronosticabile”
I dati parlano chiaro—
Kean, Piccoli, Gudmundsson e Dzeko: il super attacco viola a secco. E la vittoria non arriva. I numeri parlano chiaro: 6 gol subiti di cui due al 94' costati ben tre punti, a Cagliari (1-1) e l'altra sera con il Como (1-2), appena 3 quelli realizzati (due Mandragora e uno Ranieri), nessuno a firma di un attaccante. Kean, 25 gol l'anno scorso, blindato poche settimane fa con un ingaggio raddoppiato, è ancora all'asciutto, idem Piccoli approdato in estate dal Cagliari per 25 milioni più bonus, Dzeko arrivato a parametro zero e Gudmundsson (riscattato dal Genoa per 13 milioni) non utilizzato nelle ultime due gare per i postumi di un infortunio.
La priorità per Pioli, in questa settimana di lavoro che sfocerà domenica nella trasferta di Pisa (un derby che manca da 34 anni) non può che essere trovare il modo di rifornire e sbloccare le proprie bocche di fuoco: servirà mettere a punto anche la mediana che fin qui non ha offerto un supporto efficace.
Fiducia illimitata—
Il tecnico viola ha dalla sua la fiducia illimitata della società viola. Non solo perché in estate è stato deciso di aprire un ciclo triennale con Pioli, ma anche perché in dirigenza c'è la convinzione di poter uscire da questo momento con compattezza e unità. L'esperienza maturata nel tempo dall'ex Milan tiene tranquilla tutta la società gigliata, ma nei giorni che separano il derby col Pisa, gli allenamenti dovranno aiutare i calciatori viola a ritrovare la giusta carreggiata da cui ripartire. Lo riporta TuttoSport.
