Pioli deve trovare il suo attacco. Tuttosport: “Situazione impronosticabile”

Novanta milioni di euro spesi in estate per alzare il livello e ritrovarsi dopo quattro giornate nei bassifondi della classifica con soli due punti. Si tratta del peggior inizio di stagione degli ultimi 86 anni e il terzo peggiore in Serie A. Poche settimane fa nessuno avrebbe potuto pronosticare un simile inizio. Invece il ritorno di Stefano Pioli a 6 anni dalla prima esperienza alla guida dei viola si sta rivelando più complicato del previsto. Le scelte di mercato (riscatti e rinnovi compresi) non stanno dando i frutti sperati, l'euforia e l'entusiasmo di inizio estate quando era pure circolata la parola Champions hanno già lasciato il posto ai fischi e ai cori di protesta come è avvenuto due giorni fa per la sconfitta contro il Como, preceduta dal 3-1 incassato dal Napoli una settimana prima sempre al Franchi.