Per Roberto Piccoli anche questo avvio di stagione non è stato semplice. Il suo Bologna è partito col freno a mano tirato, ma l'attaccante è sicuro del valore della rosa. Le sue parole al Resto del Carlino:

"Non c’è nessuna analogia tra questa stagione e quella della Fiorentina: nes-su-na. Siamo solo alla quinta giornata. Io ho visto Gasperini il primo anno a Bergamo partire con quattro sconfitte nelle prime cinque e poi finire con l’Atalanta quarta e in Europa League. Palladino ha portato grande entusiasmo. E’ arrivato e ci ha detto: ‘Siamo una squadra forte, ci sono i mezzi per fare ancora una grande stagione’. Con lui stiamo lavorando veramente tantissimo, stiamo andando un po’ oltre i nostri limiti. Parola d’ordine: spingere"