Kvernadze piace anche alla Fiorentina ed è tra i nomi seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco a gennaio. Il giocatore del Frosinone ha iniziato la stagione con 3 gol e un assist nelle prime cinque partite di Serie A, attirando l’attenzione grazie a imprevedibilità, forza fisica e dinamismo, qualità che Gasperini saprebbe valorizzare nel proprio reparto offensivo.

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha però chiarito di non aver ricevuto offerte concrete: «Solo chiacchiere». Il club ciociaro potrebbe valutare una cessione davanti a una proposta da 20-25 milioni di euro. Kvernadze, accostato a Kvaratskhelia, predilige il destro e rappresenterebbe per la Roma una soluzione sulla corsia opposta rispetto ai mancini Dybala e Soulé.

La Roma ha promesso a Gasperini un rinforzo offensivo per gennaio e preferirebbe un’operazione in prestito con riscatto a giugno. Oltre a Kvernadze, restano nel mirino Endrick, Leweling, Gittens e Luiz Henrique: il georgiano si inserisce quindi in una lista di alternative, mentre l’interesse della Fiorentina potrebbe aggiungere concorrenza qualora si passasse dai sondaggi alle offerte. Lo scrive il Corriere dello Sport.