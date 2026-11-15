La Fiorentina ha iniziato a scoprire ormai piuttosto da vicino Mateo Pellegrino e le sue qualità. L'attaccante arrivato dal Parma è ad oggi la miglior arma offensiva di Vanoli e può fare ancora molto di più. Lo conferma ai microfoni de La Nazione Sergio Gomez, ex allenatore proprio dell'argentino al Platense: "Sta realizzando quello che si era riproposto fin da inizio carriera, ovvero migliorarsi ogni giorno e imparare. Ha sempre lasciato il segno ovunque sia andato, lo farà anche a Firenze" spiega. Gomez non è sorpreso del rendimento del ragazzo, vista la sua attitudine al lavoro e a migliorare già mostrata anche nei suoi primi passi: "Lo abbiamo fatto sentire a suo agio in quegli anni e lui ha sentito la nostra fiducia. Abbiamo curato il gioco di sponda, le ricezioni e la rapidità di ingresso in area. Era fonte di ispirazione per tutti".

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Gomez esalta poi le proverbiali qualità balistiche: "Oggi è fra i più forti di testa, pochi hanno quelle capacità in elevazione. Ci abbiamo lavorato tanto e ha trovato la sua strada. Il padre gli ha dato disciplina e professionalità, ma ha una sua personalità" racconta. E l'importante è ragionare senza limiti: "Può arrivare dove vuole, con umiltà e professionalità. Ma non paragoniamolo ai grandi del passato, lui vuole scrivere la sua storia. E lo sogno in Nazionale, ovviamente prima di tutto divertendosi".