Pellegrino aveva promesso una grigliata a tutta la squadra
VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale
Mateo Pellegrino, dolo il suo gol a Venezia, aveva promesso a tutta la squadra di offrire una grigliata. La Gazzetta dello Sport torna su questo retroscena:
Pellegrino aveva promesso una grigliata a tutta la squadra dopo il successo di Venezia, ma a questo punto deve sbrigarsi, altrimenti rischia di deludere tutti i compagni pronti a lasciare Firenze per le nazionali.
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