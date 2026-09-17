L'ex Napoli Valdifiori parla prima della sfida al Franchi: "Fagioli è un punto di riferimento. Col Napoli sia Beto che Pellegrino possono fare bene"

Redazione VN
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VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli nella stagione 2015/16, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sullo scontro al Franchi di domenica:

Oulai è un ragazzo con grandi qualità e margini di miglioramento. Per stare in una piazza importante come Firenze, deve fare minutaggio ed entrare totalmente nei piani del mister. Fagioli è un punto di riferimento: ha sempre perso in mano la squadra per farla uscire dai problemi. Quando ci sono tanti giocatori offensivi, devono essere loro i primi a dare una mano al team. Atta l'anno scorso ha fatto vedere giocate incredibili. Ha qualità che in pochi hanno, è in un ambinete nuovo per lui, si deve ancora adattare. Ma quando sarà al top della forma spero che possa subito incidere.
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E sulla partita si domenica

La Fiorentina ha dimostrato di essersi ritrovata. Quando i giocatori dei primi due reparti si sbloccano, gli attaccanti rispondono facendo gol. Dall'altra parte c'è un Napoli non brillante ma solido: ha giocatori non facili da affrontare. Non c'è mai una situazione giusta per un attaccante, Beto e Pellegrino sono bravi entrambi: domenica la Fiorentina potrà contare su tutti e due.

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