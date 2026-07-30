Tra oggi e domani la Fiorentina concentrerà il lavoro esclusivamente in vista dell'amichevole di sabato contro il Real Madrid. Non sono previste sedute doppie: la squadra si allenerà soltanto al mattino per rifinire gli ultimi dettagli tattici e atletici prima della partenza per l'Austria. Domani, dopo pranzo, il gruppo lascerà l'Inghilterra alla volta di Klagenfurt, sede della sfida con i Blancos. Alla spedizione dovrebbe aggregarsi anche il nuovo acquisto Victor Valdepenas, atteso nelle prossime ore a Londra dopo il suo arrivo a Firenze.

Ritorno a casa

Al termine della gara la Fiorentina farà subito rientro in Italia, dando il via all'ultima fase della preparazione estiva. Dopo un giorno di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi al Viola Park, dove Fabio Grosso ritroverà anche Marin, rientrato dalle vacanze successive all'impegno con la nazionale. Lo scrive la Nazione