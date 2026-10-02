L'Italia Under 21 passa sull'Armenia grazie alla rete in extremis di Cisse, dopo due traverse e un rigore sbagliato da Koleosho. La qualificazione per l'Europeo 2027 è ancora aperta: sarà decisiva la gara contro la Polonia, in programma lunedì a Pescara.

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, è stato schierato titolare da Baldini con il peso della numero 10 sulle spalle. La Gazzetta dello Sport valuta così la sua prestazione:

Onorato della 10 azzurra, pesa sui pensieri, troppo spesso lenti.