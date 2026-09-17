VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale

Archiviata la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Pisa, la Fiorentina è tornata subito al lavoro in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica all’ora di pranzo. Paolo Vanoli spera di recuperare due giocatori importanti: Arthur Atta e Radu Dragusin.

Le notizie più positive riguardano Atta, assente contro il Pisa non per un infortunio ma perché impegnato in un programma personalizzato. L’ex Udinese sta bene e, salvo contrattempi, dovrebbe rientrare direttamente nella formazione titolare per l’ultima partita prima della lunga sosta.

Maggiore prudenza per Dragusin, sostituito all’intervallo contro il Pisa a causa di un leggero affaticamento muscolare. Il difensore sembra essersi fermato in tempo, evitando problemi più seri, ma saranno i test e la seduta odierna a stabilire se potrà recuperare per la gara contro il Napoli. Lo scrive la Nazione.