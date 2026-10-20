La Fiorentina continua a cercare un equilibrio difensivo: 17 gol subiti in sette giornate, peggior dato della Serie A, con una media di 2,43 reti a partita. Tra Grosso e Vanoli sono state impiegate sei combinazioni diverse in sette incontri, mantenendo sempre la difesa a quattro. Dalla linea Dodô-Dragusin-Ranieri-Joao Mario dell’esordio contro la Roma, terminato con quattro reti incassate, si è passati a tre cambi sia contro il Frosinone sia contro il Torino. Vanoli ha poi confermato soltanto contro il Napoli il reparto schierato nella precedente gara con il Venezia, tornando a modificarlo contro Genoa e Como.

Domenica Pongracic e Viery hanno sostituito Ranieri, infortunato, e Valdepeñas, ma le rotazioni non hanno eliminato disattenzioni, marcature perse e cali di concentrazione. Le alternative teoriche restano numerose: considerando Joao Mario utilizzabile su entrambe le fasce e Viery anche a sinistra, le combinazioni possibili sono 39 e saliranno a 54 con il recupero di Parisi, previsto a gennaio. L’abbondanza, però, non ha prodotto un assetto affidabile e persino Dragusin, unico difensore sempre impiegato, potrebbe essere messo in discussione.

Vanoli potrebbe valutare anche il passaggio alla difesa a tre, soluzione finora mai adottata e potenzialmente utile per aumentare la copertura. Una riflessione che assume particolare rilievo in vista della trasferta di domenica contro l’Inter, miglior attacco del campionato. La priorità resta comunque correggere i difetti collettivi della fase difensiva, che nessun cambio di interpreti è finora riuscito a risolvere. Lo scrive la Nazione.