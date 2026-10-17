La Fiorentina deve ritrovare il fattore Franchi: nel 2026 sono arrivate appena tre vittorie casalinghe in campionato, contro Cremonese, Pisa e Lazio. Successi fondamentali per la passata stagione, ma insufficienti per una squadra che in passato aveva costruito buona parte delle proprie fortune davanti al suo pubblico. La sfida con il Como rappresenta quindi l’occasione per tornare a rendere lo stadio un punto di forza.

Contro i lariani è previsto il tutto esaurito, con oltre 22.000 spettatori, favoriti anche dalla collocazione domenicale della partita. Nonostante la classifica deludente e la sconfitta di Genova, Firenze continua a sostenere il nuovo corso. Lo hanno dimostrato anche i quasi duemila tifosi presenti a Marassi, che hanno cantato e incoraggiato i giocatori persino dopo il fischio finale, confermando la volontà di accompagnare la ricostruzione.

La Fiesole proverà a trascinare la squadra fin dai primi minuti contro un avversario temibile. Vanoli ha chiesto equilibrio e ringraziato pubblicamente i sostenitori, definendoli «una parte speciale di questa città». Adesso serve una risposta sul campo: tornare a vincere davanti alla propria gente permetterebbe di rafforzare la fiducia nel progetto appena iniziato. Lo scrive la Nazione.