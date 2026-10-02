Paolo Vanoli continua a spingere forte al Viola Park. Anche ieri la Fiorentina è stata impegnata in una doppia sessione, alternando lavoro sul campo e palestra per sfruttare al massimo la sosta. L’obiettivo è migliorare la condizione atletica e consolidare i principi tattici del tecnico, con particolare attenzione anche ai giocatori che negli ultimi mesi hanno avuto meno continuità (Dodò, Atta, Pedro Goncalves).

Per oggi è invece prevista una sola seduta mattutina, mentre il pomeriggio sarà dedicato al riposo. Il gruppo resta ancora incompleto a causa degli impegni con le Nazionali, ma i primi rientri sono ormai vicini. Il primo sarà quello di Beto, che dopo aver termin ato gli impegni con la Guinea-Bissau tornerà ad allenarsi con i compagni a partire da domani.

Nei prossimi giorni toccherà poi agli altri nazionali, fino al rientro di Franco Mastantuono, atteso in città giovedì. Proprio la situazione dell'argentino resta da monitorare in vista della trasferta contro il Genoa, con la sua eventuale presenza dal primo minuto che rappresenta ancora un punto interrogativo per Vanoli. La Nazione.