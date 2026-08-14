La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Oltre a Sottil, Nzola e Barak, tra i possibili partenti potrebbe esserci anche Giovanni Fabbian. L’ex Bologna non viene considerato un esubero, ma potrebbe essere sacrificato per liberare spazio all’eventuale arrivo di Kristian Thorstvedt dal Sassuolo.

Proprio il Sassuolo apprezza molto Fabbian, mentre anche il Bologna avrebbe chiesto informazioni per valutare un possibile ritorno. Il club che finora ha mostrato maggiore interesse è però la Lazio: Gattuso, che lo ha già convocato in Nazionale, lo vorrebbe nella propria squadra. I biancocelesti punterebbero a un prestito, mentre la Fiorentina preferirebbe un’operazione che permetta di monetizzare. I contatti potrebbero proseguire nelle prossime ore.

Parallelamente Paratici e Goretti sono alla ricerca di sistemazioni per Sottil, Nzola e Barak. I tre continuano ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo in attesa di nuove opportunità sul mercato. Per la Fiorentina trovare una soluzione è importante anche dal punto di vista economico, vista la necessità di alleggerire il monte ingaggi dagli stipendi dei giocatori ormai fuori dal progetto tecnico. Lo scrive la Nazione.