La Fiorentina non viene mai lasciata sola
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
La Fiorentina potrà contare sul sostegno dei propri tifosi anche lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium sono attesi oltre mille sostenitori viola, con la possibilità di avvicinarsi a duemila: un’altra trasferta molto partecipata dopo quelle di Venezia e Genova, per accompagnare la squadra di Vanoli in un momento particolarmente delicato.
La vicinanza e il ponte di Ognissanti favoriranno la partecipazione a quella che viene considerata la «trasferta da trattoria» per eccellenza. Molti tifosi uniranno infatti la partita a una sosta gastronomica tra tortelli, gnocco fritto, lambrusco e altre specialità emiliane.
Resta amaro il precedente dello scorso dicembre, quando circa quattromila tifosi viola assistettero alla sconfitta per 3-1. Stavolta Firenze spera in un risultato diverso per reagire all’ennesimo avvio di stagione difficile. La fiducia verso la squadra resta condizionata dai risultati, ma il sostegno non mancherà: la Curva Fiesole è pronta a incitare i giocatori fino al fischio finale. Lo scrive la Nazione.
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