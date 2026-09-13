La Fiorentina non ha avuto neppure il tempo di godersi la vittoria di Venezia. All’indomani del successo al Penzo, i viola sono tornati subito al lavoro al Viola Park per preparare il derby di Coppa Italia contro il Pisa, in programma martedì alle 21 allo stadio Franchi.

In palio c’è l’accesso diretto agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà il Napoli. Una partita da non sbagliare, ma anche un’occasione preziosa per Paolo Vanoli, intenzionato a effettuare diverse rotazioni per valutare più approfonditamente le potenzialità della rosa.

Sono previste novità in tutti i reparti, con diversi giocatori partiti dalla panchina a Venezia candidati a una maglia da titolare. L’attenzione è rivolta soprattutto a Oulai: recuperato in extremis per la trasferta in Laguna, il centrocampista sta meglio e potrebbe essere schierato come regista nel nuovo 4-2-3-1 viola. Lo scrive la Nazione.