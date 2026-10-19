La Fiorentina ha la peggior difesa della Serie A: 17 gol subiti nelle prime sette giornate, uno in più del Venezia ultimo in classifica. Le tre reti incassate contro il Como confermano difficoltà che persistono indipendentemente dal modulo e dagli interpreti scelti da Vanoli. Errori individuali e collettivi continuano a compromettere quanto di positivo la squadra riesce a costruire durante alcuni tratti delle partite.

A preoccupare è anche la costante necessità di rincorrere: in sei gare su sette i viola sono andati in svantaggio. È successo contro Roma, Frosinone, Venezia, Napoli, Genoa e Como, quest’ultima volta anche per la svista di Di Bello nell’azione del gol di Liberali. L’unica eccezione è la sfida con il Torino, nella quale la Fiorentina era passata avanti prima di subire la rimonta granata. Un copione rimasto invariato nel passaggio da Grosso a Vanoli.

Questa tendenza pesa soprattutto su una squadra giovane, che fatica a reagire emotivamente agli episodi sfavorevoli. Come sottolineato dallo stesso Vanoli, dopo aver subito una rete la Fiorentina tende a perdere concentrazione per alcuni minuti, esponendosi al rischio di incassarne subito un’altra. Passaggi a vuoto che in Serie A hanno un costo pesante e rendono ancora più urgente trovare solidità e continuità. Lo scrive la Nazione.