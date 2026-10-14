Moise Kean salterà la trasferta del Como a Firenze, rinunciando al ritorno da avversario sul campo della Fiorentina. A fermarlo è il problema alla tibia che lo condiziona dall’inizio della stagione e lo ha costretto a interrompere anticipatamente gli impegni con la Nazionale. Lo stesso disturbo aveva già limitato rendimento e presenze nell’ultima stagione in viola.

L’attaccante dovrà attendere ancora un paio di settimane prima di poter ipotizzare il rientro. Oltre alla partita di Champions di questa sera, sarà quindi assente contro la Fiorentina e anche nella successiva gara del Como.

Un’assenza che alleggerisce il compito di Vanoli: un Kean in buona condizione avrebbe rappresentato un pericolo ulteriore per la difesa viola, accompagnato dalle suggestioni del ritorno dell’ex e dalla possibilità di alimentare rimpianti. L’appuntamento con il suo passato è dunque rinviato, forse alla prossima sfida. Lo scrive la Nazione.