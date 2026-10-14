Mastantuono ci sarà contro il Como
Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?
La Fiorentina ha ripreso ieri gli allenamenti al Viola Park, dopo il lunedì di riposo, per preparare la difficile sfida di domenica al Franchi contro il Como, una partita che i viola non possono sbagliare. Assente Mastantuono, sottoposto a un intervento di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata a Genova: da oggi tornerà regolarmente in gruppo e sarà disponibile domenica. Resta invece da valutare Atta, che prosegue il lavoro differenziato per il sovraccarico funzionale nella zona dell’addome.
Vanoli apporterà qualche cambiamento indipendentemente dal recupero del francese, soprattutto a centrocampo: accanto a Fagioli potrebbe trovare ancora spazio Ndour, insieme a uno tra Brescianini, soluzione più orientata al contenimento, e Gonçalves. In attacco, Njie e Pellegrino si candidano a tornare titolari, dopo la panchina nella trasferta di Genova.
Intanto, il presidente Giuseppe Commisso ha partecipato a New York alla 49ª Columbus Day Parade nel ruolo di Grand Marshal, figura d’onore della manifestazione. «Un momento di grande orgoglio», ha commentato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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