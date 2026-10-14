La Fiorentina ha ripreso ieri gli allenamenti al Viola Park, dopo il lunedì di riposo, per preparare la difficile sfida di domenica al Franchi contro il Como, una partita che i viola non possono sbagliare. Assente Mastantuono, sottoposto a un intervento di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata a Genova: da oggi tornerà regolarmente in gruppo e sarà disponibile domenica. Resta invece da valutare Atta, che prosegue il lavoro differenziato per il sovraccarico funzionale nella zona dell’addome.

Vanoli apporterà qualche cambiamento indipendentemente dal recupero del francese, soprattutto a centrocampo: accanto a Fagioli potrebbe trovare ancora spazio Ndour, insieme a uno tra Brescianini, soluzione più orientata al contenimento, e Gonçalves. In attacco, Njie e Pellegrino si candidano a tornare titolari, dopo la panchina nella trasferta di Genova.

Intanto, il presidente Giuseppe Commisso ha partecipato a New York alla 49ª Columbus Day Parade nel ruolo di Grand Marshal, figura d’onore della manifestazione. «Un momento di grande orgoglio», ha commentato. Lo scrive il Corriere dello Sport.