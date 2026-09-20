Fagioli ha riconosciuto al tecnico il merito di averlo motivato

Roberto Vinciguerra
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Il ritorno di Paolo Vanoli ha restituito a Nicolò Fagioli un ruolo centrale nella Fiorentina, sia in campo sia nel nuovo progetto tecnico. Dopo un’estate complicata, caratterizzata dal poco feeling con Grosso e dai dubbi sulla sua permanenza a Firenze, il centrocampista è tornato a essere il regista della squadra. Vanoli lo ha collocato davanti alla difesa, affidandogli il primo pallone e i tempi della manovra.

Il rapporto tra i due nasce da lontano: Fagioli ha riconosciuto al tecnico il merito di averlo motivato e spinto a mostrare tutte le proprie qualità. Il suo miglioramento non riguarda soltanto la gestione del pallone, ma anche l’applicazione nella fase difensiva. La crescita è stata premiata dalla convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini, arrivata quasi due anni dopo l’ultima presenza in azzurro, risalente all’ottobre 2024.

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Prima della Nazionale, però, c’è la sfida contro il Napoli. Fagioli ha sottolineato la forza della formazione di Allegri e la necessità di disputare una partita perfetta per dare continuità alle vittorie contro Venezia e Pisa. Vanoli si affiderà ancora al suo regista in quello che sarà un duro esame per il centrocampo viola: un’altra occasione per dimostrare che, dopo mesi difficili, Fagioli si è ripreso definitivamente la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.

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