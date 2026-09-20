Il ritorno di Paolo Vanoli ha restituito a Nicolò Fagioli un ruolo centrale nella Fiorentina, sia in campo sia nel nuovo progetto tecnico. Dopo un’estate complicata, caratterizzata dal poco feeling con Grosso e dai dubbi sulla sua permanenza a Firenze, il centrocampista è tornato a essere il regista della squadra. Vanoli lo ha collocato davanti alla difesa, affidandogli il primo pallone e i tempi della manovra.

Il rapporto tra i due nasce da lontano: Fagioli ha riconosciuto al tecnico il merito di averlo motivato e spinto a mostrare tutte le proprie qualità. Il suo miglioramento non riguarda soltanto la gestione del pallone, ma anche l’applicazione nella fase difensiva. La crescita è stata premiata dalla convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini, arrivata quasi due anni dopo l’ultima presenza in azzurro, risalente all’ottobre 2024.

Prima della Nazionale, però, c’è la sfida contro il Napoli. Fagioli ha sottolineato la forza della formazione di Allegri e la necessità di disputare una partita perfetta per dare continuità alle vittorie contro Venezia e Pisa. Vanoli si affiderà ancora al suo regista in quello che sarà un duro esame per il centrocampo viola: un’altra occasione per dimostrare che, dopo mesi difficili, Fagioli si è ripreso definitivamente la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.