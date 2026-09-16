Paolo Vanoli si mostra soddisfatto dopo il 3-0 sul Pisa, ma invita la Fiorentina a mantenere i piedi per terra: «Abbiamo iniziato a Venezia a scrivere qualcosa su queste pagine bianche, ma per il processo di crescita ci vuole tempo. Era un derby e la nostra gente ci teneva. Ora si deve usare soltanto una parola: lavoro».

Il tecnico accoglie con soddisfazione la convocazione di Mastantuono con l’Argentina: «Più giocatori vengono chiamati dalle nazionali, meglio è per noi. Se Franco mette il talento al servizio della squadra può diventare importante». Parole d’elogio anche per Oulai, definito «un piccolo Kanté»: «Ha grande entusiasmo, anche se in alcuni momenti va frenato. Con lui e Fagioli posso dire di avere due grandi centrocampisti. Possono giocare insieme, nel calcio moderno si può fare tutto se c’è disponibilità».

Vanoli scherza poi con Pellegrino, nuovamente a segno: «Aveva promesso di offrire una grigliata, ma ancora non si è vista. Mi sembra una squadra un po’ tirchia». Il tecnico sottolinea quindi le caratteristiche differenti dell’argentino e di Beto, ancora alla ricerca della migliore condizione. Soddisfatto anche Oulai, premiato come migliore in campo: «Sono contento per il risultato e la qualificazione. Contro il Napoli avremo due partite importanti: daremo tutto per vincere domenica in campionato e andare avanti in Coppa Italia». Lo scrive la Nazione.