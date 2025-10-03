Nazione si accontenta: “Fiorentina, prendi i 3 punti e scappa. Tanti fantasmi”

La Fiorentina torna a sorridere in Conference League con una vittoria preziosa contro il Sigma, interrotta da settimane di difficoltà e prestazioni opache. Il 2-0 finale porta firme importanti: Piccoli, al primo gol in maglia viola, e Ndour, autore di una rete spettacolare in pieno recupero. Nonostante il risultato, però, i fantasmi che hanno accompagnato l’inizio di stagione non svaniscono del tutto: il primo tempo è stato sofferto, segnato dalla traversa di Ranieri e dal salvataggio miracoloso di De Gea, e solo nella ripresa la squadra ha mostrato maggiore determinazione. Ora l’attesa è per il confronto con la Roma, vero banco di prova sulla strada della ripresa.