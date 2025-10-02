Roberto Piccoli è pronto al suo esordio europeo con la maglia della Fiorentina, stasera contro il Sigma Olomouc. L’attaccante, arrivato in estate per 27 milioni complessivi, si presenta motivato e consapevole del momento delicato della squadra, pronto a dare il massimo in campo. «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più rispetto alle ultime partite. Il lavoro ci ripagherà».
Piccoli debutta in Europa: la Fiorentina cerca fiducia contro il Sigma
L’attaccante farà il suo esordio europeo, con la squadra che punta a ritrovare morale e concretezza in zona gol.
Il centravanti ex Cagliari sa che la squadra deve migliorare soprattutto in zona gol: «Le occasioni non sono molte, ma dobbiamo essere più cinici e concreti sotto porta». Per lui la partita ha anche un valore personale: «Ci sarà la mia famiglia sugli spalti, ma oggi la mia famiglia è la Fiorentina».
In un momento complicato per la squadra di Pioli, Piccoli guarda anche al rapporto con il pubblico: «I tifosi ci spingono sempre, ma se le cose non vanno è giusto assumersi le proprie responsabilità. Ora tocca a noi riportarli dalla nostra parte».
