Piccoli debutta in Europa: la Fiorentina cerca fiducia contro il Sigma

Piccoli debutta in Europa: la Fiorentina cerca fiducia contro il Sigma

L’attaccante farà il suo esordio europeo, con la squadra che punta a ritrovare morale e concretezza in zona gol.
Roberto Piccoli è pronto al suo esordio europeo con la maglia della Fiorentina, stasera contro il Sigma Olomouc. L’attaccante, arrivato in estate per 27 milioni complessivi, si presenta motivato e consapevole del momento delicato della squadra, pronto a dare il massimo in campo. «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più rispetto alle ultime partite. Il lavoro ci ripagherà».

Il centravanti ex Cagliari sa che la squadra deve migliorare soprattutto in zona gol: «Le occasioni non sono molte, ma dobbiamo essere più cinici e concreti sotto porta». Per lui la partita ha anche un valore personale: «Ci sarà la mia famiglia sugli spalti, ma oggi la mia famiglia è la Fiorentina».

In un momento complicato per la squadra di Pioli, Piccoli guarda anche al rapporto con il pubblico: «I tifosi ci spingono sempre, ma se le cose non vanno è giusto assumersi le proprie responsabilità. Ora tocca a noi riportarli dalla nostra parte».

