La Fiorentina esce sconfitta da San Siro dopo aver accarezzato la vittoria, subendo la rimonta dell’Inter nel recupero. Nel primo quarto d’ora i viola mostrano un buon atteggiamento: Mastantuono ispira le azioni offensive, ma Pellegrino e Ndour sono imprecisi e lo stesso argentino trattiene troppo il pallone quando potrebbe concludere. I nerazzurri rispondono con Mkhitaryan e Carlos Augusto, mentre Diouf spreca una buona occasione. A tenere il risultato in equilibrio è soprattutto De Gea, straordinario sul colpo di testa ravvicinato di Esposito e poi sul diagonale di Thuram prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con un’altra conclusione pericolosa di Thuram e con l’infortunio di Pongracic, sostituito da Viery. Al 12’ De Gea respinge ancora un tiro dell’attaccante, servito da Carlos Augusto. A sbloccare la partita è però Jimenez, fischiatissimo per il suo passato milanista: lo spagnolo inventa una conclusione potente in corsa che si infila all’incrocio dei pali. Dopo il vantaggio Vanoli passa alla difesa a cinque, abbassando la squadra e concedendo campo all’Inter: una scelta indicata nel racconto come una possibile causa del successivo ribaltone.

L’assedio nerazzurro produce occasioni per Thuram e Mkhitaryan e due traverse, colpite da Carlos Augusto e Calhanoglu. La Fiorentina sfiora il raddoppio con una girata di Gnonto, entrato per Mastantuono, ma resta sotto pressione. De Gea compie un altro intervento decisivo su Sucic al 90’, prima di arrendersi al rasoterra di Thuram un minuto dopo. Nel penultimo dei sei minuti di recupero, un contatto giudicato falloso tra Valdepeñas e Thuram porta a un rigore non cristallino e contestato dai viola: Zielinski lo trasforma, consegnando all’Inter la vittoria per 2-1 in una partita conclusa al 97’. Lo scrive la Nazione.