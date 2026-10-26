La Fiorentina incassa a San Siro la terza sconfitta consecutiva e resta all’ultimo posto con 4 punti dopo otto giornate, lo stesso bottino della scorsa stagione ma con sette reti subite in più. Contro l’Inter, tuttavia, non tutto è da scartare: nel primo tempo i viola tengono il campo e limitano le difficoltà, sostenuti dalle parate di De Gea su Esposito e Thuram. Nella ripresa la pressione nerazzurra aumenta e la squadra di Vanoli riesce quasi esclusivamente a difendersi, fino all’improvvisa prodezza di Jimenez, che a metà frazione trova l’incrocio dei pali con una conclusione potentissima.

Il vantaggio non diventa però la base sulla quale costruire il risultato: la Fiorentina si abbassa ulteriormente, agevolando l’assedio dell’Inter. De Gea continua a respingere i tentativi avversari, aiutato anche dalle traverse, mentre i nerazzurri protestano per uno sgambetto di Viery su Thuram non sanzionato né dall’arbitro né dal Var. L’ingresso del difensore al posto di Pongracic, fermato da un problema muscolare, favorisce gli uno contro uno dell’attaccante francese, che trova ulteriore libertà dopo l’inserimento di Lavelli al centro dell’attacco. Il divario nelle occasioni è netto: 33 conclusioni dell’Inter contro le sette viola.

La resistenza cede nel recupero: Thuram scambia con Diouf e trova l’angolino per l’1-1, poi si procura il rigore decisivo sul traversone di Akanji, sfruttando l’intervento ingenuo di Valdepeñas. Zielinski trasforma e completa il ribaltone. Nell’analisi pesano anche le scelte di Vanoli: non convincono soprattutto la sostituzione di Mastantuono con Gnonto e il passaggio alla difesa a tre negli ultimi minuti, mosse che finiscono per facilitare il compito dell’Inter. Alla Fiorentina restano la prestazione di De Gea e il lampo di Jimenez, insufficienti a evitare un’altra sconfitta e a risollevare una classifica sempre più difficile. Lo scrive il Corriere dello Sport.