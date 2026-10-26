Prima De Gea, poi un presunto errore arbitrale. La Fiorentina crolla nel finale

Redazione VN
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A

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La Gazzetta dello Sport presenta così la prestazione della Fiorentina contro l'Inter. Tornando anche sul contatto Viery-Thuram:

Interrimonta. Rimontinter. Rimontissima. I giochi di parole si sprecano e anche l'Inter si diverte a giocare, ma col fuoco, cominciando sempre con l'handicap come fosse golf. Ennesimo svantaggio - questa volta contro una Fiorentina sottocoperta, un bel po' fortunata, salvata da De Gea monumentale e da un rigore non visto su Thuram- ed ennesimo ribaltone nel recupero estremo: al 46' Thuram su palla persa da Beto a centrocampo (1-1), al 53' Zielinski per rigore folle di Valdepeñas (2-1), quando Vanoli pensava di aver portato a casa almeno un punto dopo il meraviglioso tiro di Jimenez. Primo posto con la Lazio. Sospirone di sollievo. Ma qualche riflessione va fatta.
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