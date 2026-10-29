Paolo Vanoli sembra orientato a confermare contro l’Atalanta il 4-3-3 utilizzato a San Siro, dopo aver valutato il ritorno al più offensivo 4-2-3-1. La priorità resta l’equilibrio, soprattutto per proteggere una difesa in emergenza: Pongracic resterà fuori almeno un mese, mentre Ranieri, tornato a lavorare parzialmente in gruppo soltanto martedì, potrà al massimo andare in panchina. Per questo è stato aggregato dalla Primavera il centrale classe 2010 Dennis Beldenti. Al centro della retroguardia toccherà dunque a Dragusin e Viery, con Valdepeñas sulla sinistra, chiamato a correggere gli errori di inesperienza costati punti nelle ultime gare.

Resta indisponibile anche Atta, il cui rientro è previsto, se il recupero procederà bene, dopo la sosta di novembre, per lo scontro diretto salvezza a Monza del 23. Sul piano tattico cambierà poco rispetto alla gara con l’Inter, nella quale la Fiorentina aveva retto prima di cedere nel finale. Oltre all’inserimento obbligato di Viery, la novità dovrebbe riguardare l’attacco: Gnonto è favorito su Njie, apparso poco incisivo a Milano. Gli spunti e il discreto impatto dell’azzurro contro l’Inter avrebbero convinto Vanoli a concedergli la seconda presenza da titolare in campionato della sua gestione, dopo quella di Genova.

Gnonto dovrebbe completare il tridente con Mastantuono a destra e Pellegrino al centro, con l’obiettivo di dare freschezza e maggiore lucidità al reparto offensivo. A centrocampo, invece, non sono previste novità iniziali: conferma per Ndour, Fagioli e Brescianini. Oulai sarà pronto a entrare nella ripresa per aggiungere energie e offrire un’alternativa nel corso della partita. Lo scrive la Nazione.