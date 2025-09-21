Viola News
Nazione: "Pioli conferma la difesa, ma Fagioli rischia. Un nome al suo posto"

La Nazione sulla formazione della Fiorentina contro il Como
Pioli non ha in menterivoluzioni radicali per la sfida contro il Como, ma piuttosto alcuni assestamenti mirati per correggere le difficoltà viste nelle ultime uscite. La priorità è evitare l’approccio disastroso mostrato contro Napoli e Polissya, che ha messo subito in salita le gare. L’allenatore vuole una Fiorentina più equilibrata: solida dietro, ordinata e creativa in mezzo, ma soprattutto capace di incidere in avanti. Nonostante le perplessità emerse dalla gara con i campioni d’Italia, il pacchetto arretrato davanti a De Gea dovrebbe essere confermato con Comuzzo, Pongracic e Ranieri,mantenendo dunque la linea a tre.

A centrocampo Nicolussi Caviglia, al debutto da titolare in viola, e Mandragora sembrano sicuri del posto, mentre la terza maglia se la giocano Sohm e Fagioli. Sugli esterni invece spazio a Dodo e Gosens, chiamati a garantire corsa e ampiezza per sostenere il gioco offensivo. L’idea è quella di dare più qualità alla manovra e allo stesso tempo rendere la squadra meno leggibile, cercando soluzioni rapide per innescare gli attaccanti.

In avanti, Kean è ormai pienamente recuperato e sarà della partita, mentre resta da valutare Gudmundsson, non ancora al meglio. Se lo stop dovesse confermarsi, la scelta per affiancare l’ex Juve ricadrebbe su Fazzini, in vantaggio su Dzeko e Piccoli. Pioli sembra quindi orientato a privilegiare imprevedibilità e dinamismo piuttosto che punti di riferimento statici, per evitare di facilitare le letture difensive del Como e aumentare le possibilità di colpire. Lo scrive la Nazione.

