Pedro Gonçalves ha impiegato 18 minuti, di cui cinque di recupero, per lasciare il segno contro il Sassuolo. Entrato al 77’ con la Fiorentina sul 2-2, due minuti dopo ha raccolto un suggerimento di João Mário appena dentro l’area, vicino allo spigolo sinistro, e ha visto il movimento di Mastantuono, servendogli l’assist per il sorpasso. Da quel momento il portoghese ha dettato i tempi della manovra offensiva viola.

Vanoli ha scherzato nel dopogara sui cambi, spesso oggetto di critiche. L’ingresso di Gonçalves ha funzionato anche perché, nel finale, le squadre erano più lunghe e gli spazi più ampi rispetto al primo tempo. Il portoghese sta meglio rispetto a qualche settimana fa, ma la preparazione estiva saltata pesa ancora sulle valutazioni del tecnico, soprattutto in vista di un impiego dal primo minuto.

Vanoli conta di poterlo schierare presto da titolare. La visione di gioco, l’intelligenza calcistica e l’esperienza di Pote gli permettono di trovare soluzioni che pochi altri nella rosa viola vedono. In attesa di affidargli più minuti, il tecnico gli ha chiesto di incidere nei finali di gara. Al Mapei, Gonçalves ci è riuscito con l’assist del 3-2 e la gestione degli ultimi venti minuti. Lo scrive la Nazione.