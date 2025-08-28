Nazione: “Parisi via in prestito, adesso o a gennaio. Il punto sulle cessioni”

Di certo il mercato in uscita della Fiorentina batterà diversi colpi da qui alle 20 di lunedì sera. Pradè deve alleggerire più possibile il monte ingaggi. Fra quelli che non sono esuberi, Pablo Mari rimane sempre in odore di cessione. Ha diverse richieste tra Grecia e Brasile, potrebbe scegliere di andare a giocare titolare anziché rimanere da riserva alla Fiorentina.