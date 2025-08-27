Carobbi: “Parisi ha perso fiducia. Paragone Baggio-Gud? Caratteri diversi”

Stefano Carobbi , ospite del programma A Pranzo con il Pentasport, ha toccato diversi temi legati alla Fiorentina e non solo.

" La Fiorentina resta la mia squadra del cuore . Gosens ? Un grandissimo giocatore e un leader, un esterno che sa anche segnare. Parisi invece partiva con tante aspettative, perché qualità ne ha. Purtroppo la mancanza di continuità lo ha portato ad abbassare la sua media di rendimento. Io lo manderei piuttosto a giocare altrove: credo che abbia perso un po’ di fiducia in sé stesso".

Poi un passaggio sugli allenatori: "Con Pioli la Fiorentina ha guadagnato qualcosa in termini caratteriali rispetto a Palladino . Pioli, ad esempio, sarebbe l’allenatore perfetto per rilanciare la carriera di un talento come Gudmundsson ".

Il confronto inevitabile è con il passato: "Il carattere di Gudmundsson come quello di Baggio? Roberto andava d’accordo con tutti. L’unico “conflitto” che ha avuto con i suoi tecnici nasceva dal fatto che erano figure molto carismatiche, come Capello. Così, invece di leggere ‘Capello ha vinto...’, si scriveva ‘Baggio ha vinto...’. In questo senso, Roberto finiva per rubare la scena".