Sei mesi dopo il grave infortunio al legamento crociato rimediato contro la Juventus, Fabiano Parisi si avvicina finalmente al ritorno in campo. Come riportato da La Nazione, il terzino viola è entrato nell'ultima fase del proprio percorso di recupero, ma la Fiorentina non intende correre rischi e ha programmato un rientro graduale.

Dopo la sosta per le nazionali, il classe 2001 dovrebbe iniziare ad allenarsi con la Primavera di Aurelio Andreazzoli. L'obiettivo è riprendere confidenza con il pallone e ritrovare progressivamente il ritmo partita, prima di mettere nelle gambe i primi minuti ufficiali della stagione.

Il ritorno in campo è previsto per l'inizio di dicembre, quando Parisi potrebbe poi essere riaggregato definitivamente alla prima squadra. Una gestione particolarmente attenta, con lo staff tecnico e quello medico intenzionati a evitare qualsiasi ricaduta dopo il lungo stop.