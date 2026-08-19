A due settimane dalla chiusura del mercato, la Fiorentina deve ancora risolvere il problema degli esuberi. Antonin Barak, M'Bala Nzola e Riccardo Sottil sono ormai fuori dal progetto tecnico di Fabio Grosso, ma al momento nessuno dei tre ha trovato una sistemazione concreta.

L'ostacolo principale è rappresentato dagli ingaggi piuttosto pesanti per calciatori che non rientrano nei programmi viola. Barak aspetta una nuova opportunità dopo il fallimento della trattativa con l'Apoel Nicosia, mentre per Nzola e Sottil non si sono ancora registrati movimenti realmente significativi.

La Fiorentina punta comunque a trovare una soluzione per tutti e tre nei prossimi quattordici giorni. Barak, Nzola e Sottil potrebbero diventare occasioni interessanti per quei club che cercheranno rinforzi nelle battute conclusive del mercato, anche se liberarsi dei loro contratti non sarà un'operazione semplice. Lo scrive la Nazione.