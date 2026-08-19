Antonin Barak, M'Bala Nzola e Riccardo Sottil sono ormai fuori dal progetto tecnico di Fabio Grosso

Redazione VN
AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

VIDEO - Prossimi avversari, la Roma prende Rodrigo Mora. 500 tifosi lo accolgono

A due settimane dalla chiusura del mercato, la Fiorentina deve ancora risolvere il problema degli esuberi. Antonin Barak, M'Bala Nzola e Riccardo Sottil sono ormai fuori dal progetto tecnico di Fabio Grosso, ma al momento nessuno dei tre ha trovato una sistemazione concreta.

L'ostacolo principale è rappresentato dagli ingaggi piuttosto pesanti per calciatori che non rientrano nei programmi viola. Barak aspetta una nuova opportunità dopo il fallimento della trattativa con l'Apoel Nicosia, mentre per Nzola e Sottil non si sono ancora registrati movimenti realmente significativi.

La Fiorentina punta comunque a trovare una soluzione per tutti e tre nei prossimi quattordici giorni. Barak, Nzola e Sottil potrebbero diventare occasioni interessanti per quei club che cercheranno rinforzi nelle battute conclusive del mercato, anche se liberarsi dei loro contratti non sarà un'operazione semplice. Lo scrive la Nazione.

grafica paratici giocatori saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti