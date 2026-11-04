Alieu Njie ha firmato un gol e un assist sia contro l’Atalanta sia contro il Sassuolo. Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nel 2004-05, soltanto Adem Ljajić nel 2013 e Adrian Mutu, nel 2006 e nel 2007, erano riusciti a segnare e servire un assist in due partite consecutive con la maglia della Fiorentina.

Per ritrovare due gare di fila a segno di Njie bisogna risalire alla stagione 2021-22, quando giocava nell’Under 17 del Torino. Con due reti in otto presenze in campionato a Firenze, il classe 2005 ha già raggiunto il suo miglior bottino tra i professionisti. A seguirne la crescita è ancora Paolo Vanoli, che a Torino lo aveva accompagnato nel passaggio in prima squadra.

A Reggio Emilia Njie ha ricevuto anche il premio di MVP della Serie A. L’uscita a metà ripresa per affaticamento aveva destato qualche preoccupazione, ma Vanoli ha rassicurato sulle sue condizioni. L’attaccante sta bene e ora punta alla sfida contro la Juventus. Lo scrive la Nazione.