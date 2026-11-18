Cher Ndour ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo il problema alla caviglia che lo aveva costretto a lasciare il ritiro dell’Under 21. Il centrocampista classe 2004 ha saltato soltanto la partitella finale e sui social si è mostrato sorridente, in pettorina e scarpini, insieme ad alcuni compagni. Da oggi dovrebbe tornare a lavorare pienamente in gruppo, con l’obiettivo di essere a disposizione di Vanoli per la trasferta di lunedì a Monza.

Arthur Atta ha svolto quasi tutta la seduta con la squadra, mentre Nicolò Fagioli, primo dei nazionali a rientrare, ha fatto lavoro di scarico dopo i 45 minuti giocati a Bruxelles contro il Belgio. In giornata è atteso Oulai, di ritorno dagli impegni con la Costa d’Avorio, e con lui si riaprirà il ballottaggio con Fagioli per la regia. Sono attesi anche Njie, Beto e Dragusin, mentre Mastantuono dovrebbe tornare al Viola Park giovedì. Restano a parte Parisi, che si prepara a un passaggio con la Primavera, e Pongracic, che punta a rientrare entro fine mese.

Nel settore giovanile viola si fa notare Federico Croci. Il classe 2010 è ottavo al mondo tra gli Under 17 più preziosi secondo Transfermarkt, con una valutazione di 3 milioni di euro, ed è l’unico italiano nella top ten. Nella graduatoria storica, guidata dall’inglese Dowman, compare anche Mastantuono, valutato 10 milioni nel 2024. Lo scrive la Nazione.