Il Viola Park è pronto a svuotarsi durante la prossima sosta per le Nazionali, prevista tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Diversi giocatori della Fiorentina risponderanno infatti alle convocazioni delle rispettive selezioni.

È già ufficiale la chiamata di Franco Mastantuono con l’Argentina per le amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin. Sono arrivate anche le convocazioni di Njie con la Svezia Under 21 e di Oulai con la Costa d’Avorio, mentre Dragusin dovrebbe partire con la Romania, Beto con la Guinea-Bissau e Ndour almeno con l’Italia Under 21.

Restano in attesa Fagioli e Gnonto, entrambi preconvocati dalla Nazionale italiana. Pongracic figura invece tra le riserve della Croazia, mentre Valdepeñas è ancora in corsa per ricevere la chiamata della Spagna Under 21. Lo scrive la Nazione.