Nazione: “La Fiorentina sgretola la Cremonese. 4 gol per uscire dal tunnel”

La Fiorentina conquista una vittoria pesantissima a Cremona, imponendosi con un netto 4-1 in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. I viola non solo allungano in classifica, ma inguaiano ulteriormente la Cremonese e coinvolgono anche il Lecce nella lotta per non retrocedere. Le reti di Parisi, Piccoli, Dodô e Gudmundssonraccontano una partita in cui la squadra ha saputo trasformare la tensione in concretezza e determinazione.