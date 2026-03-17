La Fiorentina conquista una vittoria pesantissima a Cremona, imponendosi con un netto 4-1 in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. I viola non solo allungano in classifica, ma inguaiano ulteriormente la Cremonese e coinvolgono anche il Lecce nella lotta per non retrocedere. Le reti di Parisi, Piccoli, Dodô e Gudmundssonraccontano una partita in cui la squadra ha saputo trasformare la tensione in concretezza e determinazione.
La Nazione
Nazione: “La Fiorentina sgretola la Cremonese. 4 gol per uscire dal tunnel”
La gara inizia con equilibrio e nervosismo, con entrambe le squadre contratte e poco fluide nel gioco. Dopo un avvio pericoloso della Cremonese, fermato da un grande intervento di De Gea, è Parisi a sbloccare il match al 25’ con un’azione personale favorita da un errore del portiere Audero. Il gol spezza l’equilibrio e la Fiorentina prende fiducia, trovando il raddoppio pochi minuti dopo grazie a Piccoli, bravo a sfruttare un assist di Gosens. Il primo tempo si chiude tra le contestazioni del pubblico di casa.
Nella ripresa, Dodô firma il terzo gol con una splendida azione individuale che evidenzia le fragilità difensive della Cremonese.I lombardi reagiscono con Okereke, accorciando le distanze e creando qualche occasione, ma si espongono ai contropiedi viola. È così che Gudmundsson chiude definitivamente i conti segnando il gol del 4-1, suggellando una vittoria decisiva per la corsa salvezza della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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