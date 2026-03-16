Fabiano Parisi e Dodò hanno parlato nel finale di Cremonese-Fiorentina. Ecco le loro parole ai microfoni di DAZN:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Parisi: “Dobbiamo salvarci!”. Dodò: “Spero Ancelotti mi stia guardando”
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Parisi: “Dobbiamo salvarci!”. Dodò: “Spero Ancelotti mi stia guardando”
Le parole dei due terzini, entrambi in gol allo Zini
PARISI—
Purtroppo siamo qua sotto, anche se il livello qualitativo è più alto. Dobbiamo portare punti a casa, piano piano. Il ruolo? L'ha deciso il mister, provo spesso questo tiro di destro. Se ci salviamo? Dobbiamo!
DODO—
Tutta la settimana abbiamo pensato all'importanza di questa partita. Ma non dobbiamo mollare, dobbiamo rimanere concentrati. E non dimentichiamoci della Conference. Io Fabiano lo conosco da 3 anni è più facile giocare con lui, lo conosco. Il mio gol? Ho visto Audero e il difensore arrivava veloce. Così ci ho provato ed è venuto un grande gol. Ancelotti? Spero mi stia guardando.
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