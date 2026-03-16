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Parisi: “Dobbiamo salvarci!”. Dodò: “Spero Ancelotti mi stia guardando”

Parisi: “Dobbiamo salvarci!”. Dodò: “Spero Ancelotti mi stia guardando” - immagine 1
Le parole dei due terzini, entrambi in gol allo Zini
Redazione VN

Fabiano Parisi e Dodò hanno parlato nel finale di Cremonese-Fiorentina. Ecco le loro parole ai microfoni di DAZN:

PARISI

—  

Purtroppo siamo qua sotto, anche se il livello qualitativo è più alto. Dobbiamo portare punti a casa, piano piano. Il ruolo? L'ha deciso il mister, provo spesso questo tiro di destro. Se ci salviamo? Dobbiamo!

DODO

—  

Tutta la settimana abbiamo pensato all'importanza di questa partita. Ma non dobbiamo mollare, dobbiamo rimanere concentrati. E non dimentichiamoci della Conference. Io Fabiano lo conosco da 3 anni è più facile giocare con lui, lo conosco. Il mio gol? Ho visto Audero e il difensore arrivava veloce. Così ci ho provato ed è venuto un grande gol. Ancelotti? Spero mi stia guardando.

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