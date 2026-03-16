Qui Cremonese: possibile cambio modulo. Rientra Terracciano, out Baschirotto

Dopo 14 partite senza vittorie, quella contro la Fiorentina, è la più classica delle partite da dentro o fuori per la Cremonese, obbligata a vincere. Da giovedì la Cremonese si è allenata in ritiro a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Serviva ricompattare l’ambiente e tenere uniti squadra e staff tecnico dopo che per un paio di giorni, in seguito al ko di Lecce, erano circolate voci di un esonero ormai scontato per Nicola, con Gotti e Giampaolo alla finestra, pronti a subentrare.