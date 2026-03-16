Dopo 14 partite senza vittorie, quella contro la Fiorentina, è la più classica delle partite da dentro o fuori per la Cremonese, obbligata a vincere. Da giovedì la Cremonese si è allenata in ritiro a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Serviva ricompattare l’ambiente e tenere uniti squadra e staff tecnico dopo che per un paio di giorni, in seguito al ko di Lecce, erano circolate voci di un esonero ormai scontato per Nicola, con Gotti e Giampaolo alla finestra, pronti a subentrare.
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VIOLA NEWS news viola stampa Qui Cremonese: possibile cambio modulo. Rientra Terracciano, out Baschirotto
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Qui Cremonese: possibile cambio modulo. Rientra Terracciano, out Baschirotto
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La possibilità è quella di vedere un cambio modulo, con il passaggio al 4-4-2, in cui potrebbero trovare spazio Okereke sulla corsia sinistra, vista anche l’assenza di Pezzella per squalifica, e Djuric accanto a Bonazzoli. In difesa ancora out Baschirotto, ma rientra Terracciano dalla squalifica: per lui un posto sulla fascia destra, con Luperto e Bianchetti al centro. In mezzo al campo Maleh e Thorsby.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Floriani Mussolini; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli.
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