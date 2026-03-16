Moise Kean è stato convocato per la partita contro la Cremonese. Dopo le tribune con Parma e Rakow quindi, il centravanti torna a disposizione. E' difficile stabilire quanti minuti possa avere nelle gambe dopo due settimane di lavoro differenziato. Infatti il dubbio è se farlo partire subito dal primo minuto e Piccoli sembra essere in leggero vantaggio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Piccoli in leggero vantaggio su Kean. Tutti i dubbi di Vanoli”
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Repubblica: “Piccoli in leggero vantaggio su Kean. Tutti i dubbi di Vanoli”
I dubbi di Paolo Vanoli per la sfida contro la Cremonese
In ogni caso, anche se dovesse partire dalla panchina, per Vanoli sarebbe un'arma in più soprattutto considerando il precedente: nella gara di andata per un problema diverso (la caviglia), Kean entrò soltanto nei minuti finali trovando comunque il gol.
L'altro dubbio riguarda Parisi, o meglio, la sua posizione. Qualora restasse terzino sarà Harrison a fare l’attaccante esterno di destra, altrimenti lì ci andrà lui con Gosens esterno basso a sinistra. Lo scrive La Repubblica.
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