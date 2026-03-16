Repubblica: “Piccoli in leggero vantaggio su Kean. Tutti i dubbi di Vanoli”

Moise Kean è stato convocato per la partita contro la Cremonese. Dopo le tribune con Parma e Rakow quindi, il centravanti torna a disposizione. E' difficile stabilire quanti minuti possa avere nelle gambe dopo due settimane di lavoro differenziato. Infatti il dubbio è se farlo partire subito dal primo minuto e Piccoli sembra essere in leggero vantaggio.