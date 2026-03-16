TS: “Piccoli non può sprecare un’altra occasione. Solomon punta l’Inter”

In merito alla questione infortunati, Solomon lavora ancora al Viola Park con l’Inter nel mirino e alla lista degli indisponibili si è aggiunto Fortini, per una lombalgia. Chi, invece, sarà sicuramente in campo è l’ex della gara Fagioli, che a Cremona è cresciuto e ha successivamente vissuto una stagione da protagonista in B e di cui la Fiorentina sembra non poter fare a meno.