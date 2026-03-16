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Tuttosport

TS: “Piccoli non può sprecare un’altra occasione. Solomon punta l’Inter”

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Il punto sulla formazione
Redazione VN

Considerando il poco minutaggio che ha sulle gambe Moise Kean, Piccoli sembra destinato a partire titolare ancora una volta: non può sprecare un'altra occasione per mettersi in mostra, dopo gli errori sottoporta fatti contro il Rakow giovedì.

In merito alla questione infortunati, Solomon lavora ancora al Viola Park con l’Inter nel mirino e alla lista degli indisponibili si è aggiunto Fortini, per una lombalgia. Chi, invece, sarà sicuramente in campo è l’ex della gara Fagioli, che a Cremona è cresciuto e ha successivamente vissuto una stagione da protagonista in B e di cui la Fiorentina sembra non poter fare a meno.

Il dubbio di Vanoli rimane il posizionamento di Parisi. L'ex Empoli potrebbe giocare ancora titolare al posto di Harrison, con Gosens terzino sinistro. A centrocampo Ndour può rifiatare e lasciare spazio al più fresco Brescianini. Lo scrive Tuttosport.

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