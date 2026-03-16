Considerando il poco minutaggio che ha sulle gambe Moise Kean, Piccoli sembra destinato a partire titolare ancora una volta: non può sprecare un'altra occasione per mettersi in mostra, dopo gli errori sottoporta fatti contro il Rakow giovedì.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Piccoli non può sprecare un’altra occasione. Solomon punta l’Inter”
Tuttosport
TS: “Piccoli non può sprecare un’altra occasione. Solomon punta l’Inter”
Il punto sulla formazione
In merito alla questione infortunati, Solomon lavora ancora al Viola Park con l’Inter nel mirino e alla lista degli indisponibili si è aggiunto Fortini, per una lombalgia. Chi, invece, sarà sicuramente in campo è l’ex della gara Fagioli, che a Cremona è cresciuto e ha successivamente vissuto una stagione da protagonista in B e di cui la Fiorentina sembra non poter fare a meno.
Il dubbio di Vanoli rimane il posizionamento di Parisi. L'ex Empoli potrebbe giocare ancora titolare al posto di Harrison, con Gosens terzino sinistro. A centrocampo Ndour può rifiatare e lasciare spazio al più fresco Brescianini. Lo scrive Tuttosport.
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