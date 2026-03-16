Rep: “Fiorentina, a Cremona per giocarti la stagione. L’obiettivo della società”

Quella contro la Cremonese è una partita che vale una stagione , uno scontro diretto che dirà di più sul futuro della Fiorentina. Vincere per i viola significherebbe respirare davvero , salire a quattro punti sulla zona retrocessione e mettere per la prima volta in stagione una partita di vantaggio sulla terzultima. Senza contare che una vittoria farebbe affrontare l'impegno di giovedì in Polonia con maggior tranquillità.

Perdere, invece, sarebbe il rovescio più duro della medaglia e farebbe tornare i viola in zona retrocessione dopo appena una giornata, oltre ad inasprire una crisi che poi avrebbe conseguenze sulla contestazione della tifoseria. I tifosi viola hanno capito che la stagione è maledetta, ma rigetta con forza la serie B nell’anno del centenario.