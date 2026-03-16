Repubblica: “Ecco la Fiorentina che vedremo stasera. Cosa dovrà fare la differenza”

La Fiorentina che scenderà in campo stasera contro la Cremonese sarà simili a quella delle ultime uscite , soprattutto quella vista con il Parma: vogliosa si segnare, ma attenta a non subire ripartenze e situazioni che potrebbero danneggiare la classifica. A fare la differenza dovrà essere l’atteggiamento di un gruppo che spesso ha tirato fuori prestazioni clamorose con avversarie sulla carta più forti.

A Cremona la Fiorentina in sei partite di Serie A ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi, e in generale in massima serie nei precedenti tredici incroci sono arrivati sette successi e sei pareggi. In più per la prima volta dal divieto di trasferta la Fiorentina avrà al seguito qualche tifoso: la questura di Cremona ha aperto alla vendita dei biglietti del settore ospiti ai tifosi viola, purché non residenti nella provincia di Firenze. Lo riporta La Repubblica.