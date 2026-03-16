Infortunio Gosens nella ripresa: ecco la prima diagnosi della Fiorentina

Il tedesco è uscito nel finale a Cremona

Robin Gosens ha dovuto abbandonare il campo nel finale di Cremonese-Fiorentina 1-4, lasciando il posto a Daniele Rugani all'81' a causa di una botta presa al costato scontrandosi contro il palo della porta di De Gea.

Le condizioni dell'esterno tedesco hanno destato qualche preoccupazione: la società viola ha diffuso la prima diagnosi. Per l'ex Atalanta e Inter si tratta di trauma toracico posteriore, un infortunio che andrà valutato nuovamente nelle prossime ore in vista del ritorno contro il Rakow giovedì in Polonia.