Ancora noie per Kean, Vanoli: “Ha chiesto il cambio lui”. Le condizioni

news viola
Ancora caviglia, ancora noie fisiche per Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina, reduce da tre reti nelle ultime tre partite di campionato, è rimasto a secco nella deludente serata di Udine e, come se non bastasse, è stato richiamato in panchina al 71', dopo una conclusione contestata da Bertola.
La peggio l'ha avuta il difensore avversario, ma Kean ha subito lasciato il campo zoppicando in favore di Piccoli, in una situazione in cui il peso offensivo normalmente andava aumentato. Rischiare di acuire il dolore comunque aveva poco senso.
"Kean ha questo fastidio alla tibia che si porta dietro da un po’. Mi ha chiesto il cambio perché gli dava fastidio", ha detto Vanoli a Dazn dopo il fischio finale.
