Vanoli deve rinunciare a Kean: in tribuna per infortunio di Udine, le condizioni

Moise Kean era stato il grande dubbio della settimana per Paolo Vanoli. L'attaccante era uscito acciaccato dalla trasferta di Udine, per una botta presa alla tibia. L'incertezza regnava sovrana per Kean, ma alla fine la scelta è stata quella di mandarlo in tribuna.
Moise Kean torna a sedersi in tribuna, i problemi fisici tornano a tormentare la punta viola
Lo staff ha sempre gestito con parsimonia Kean, reduce da mesi complicati per un problema alla caviglia, accusati per la prima volta proprio nella gara d'andata contro il Parma, affrontata con infiltrazioni. Al posto di Kean gioca Piccoli in attacco.
