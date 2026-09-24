Paolo Vanoli ha concesso alla Fiorentina soltanto due giorni di riposo dopo il pareggio con il Napoli. La squadra è già tornata al Viola Park per una doppia seduta: il tecnico vuole dare continuità al lavoro avviato nelle scorse settimane, alternando preparazione fisica ed esercitazioni sul campo.

Tra i giocatori rimasti a Firenze non ci sono particolari problemi fisici da risolvere. La sosta servirà soprattutto ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves per migliorare la condizione atletica e avvicinarsi al livello dei compagni. Il lavoro proseguirà anche oggi, in vista dell’amichevole con il Signa, in programma domenica alle 11 al Viola Park: sarà un’occasione per dare minuti a chi finora ha giocato meno.

La partita si disputerà al campo “Curva Fiesole”, che può accogliere circa 2.000 spettatori. Al momento sono stati venduti circa 500 biglietti. Il club sta valutando se organizzare altri test durante la sosta; la decisione finale spetterà a Vanoli. Lo scrive la Nazione.