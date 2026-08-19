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La Fiorentina continua a lavorare per consegnare a Fabio Grosso un altro esterno offensivo. Nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Matias Soulé, esterno-trequartista considerato in uscita dalla Roma. I dirigenti viola avevano già chiesto informazioni diverse settimane fa e gli ultimi giorni di mercato potrebbero diventare quelli decisivi per provare a piazzare il colpo.

La società vuole comunque mantenere un profilo basso, senza far trapelare troppo sulle proprie mosse. L'obiettivo resta quello di inserire un giocatore funzionale alle esigenze tattiche di Grosso, valutando soprattutto eventuali opportunità che potrebbero presentarsi nella fase conclusiva della sessione.

Tra i profili da tenere sotto osservazione resta Armand Laurienté del Sassuolo, che potrebbe diventare un'occasione proprio negli ultimi giorni di mercato. Piace inoltre Justin Njinmah del Werder Brema, giocatore particolarmente interessante per la sua duttilità: può infatti essere impiegato sia come esterno offensivo sia come punta. Lo scrive la Nazione.