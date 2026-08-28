Albert Gudmundsson è entrato concretamente nell’elenco dei possibili partenti della Fiorentina. La sua esclusione dalla gara contro la Roma, dopo un precampionato nel quale era sempre stato titolare nell’attacco di Fabio Grosso, potrebbe essere legata proprio alle dinamiche di mercato. L’islandese è finito nel mirino del Bologna, pronto a muoversi qualora Jonathan Rowe, ormai promesso all’Atalanta, lasciasse il club rossoblù.

Gudmundsson potrebbe quindi innescare un importante effetto domino, ma il Bologna dovrà prima soddisfare le richieste della Fiorentina. La società viola valuta l’ex Genoa circa 20 milioni di euro e non sembra intenzionata a concedere sconti. L’interesse degli emiliani apre comunque alla possibilità che il giocatore lasci Firenze nelle ultime ore di mercato.

Sul fronte delle altre cessioni, Giovanni Fabbian è diventato un nuovo giocatore del Parma: operazione in prestito oneroso da un milione, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni per la prossima estate. Dodô resta in trattativa con il Nottingham Forest, fermo a un’offerta di 7 milioni, mentre la Fiorentina ne chiede più di 10 oltre ai bonus. Riccardo Sottil, infine, è entrato nel mirino dell’ambizioso Avellino e sono attesi sviluppi a breve. Lo scrive la Nazione.